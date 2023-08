🎥 Remco Evenepoel geeft prijs wat hij nu echt denkt over die eerste belangrijke afspraak in de bergen

Die eerste belangrijke afspraak in de bergen komt er nu al aan. Remco Evenepoel dient daar alles over te weten en heeft niets aan het toeval overgelaten.

Evenepoel is de laatste tijd wat actiever op zijn YouTube-kanaal en heeft daar nu ook een video gepost over zijn verkenniing van de derde Vueltarit. Die neemt de renners mee over de Coll d'Ordino en de Arinsal, de slotbeklimming. Evenepoel ging op deze beklimmingen al eens een kijkje nemen tijdens hoogtestage in Andorra.

"Het is een vrij lastige rit, op hoogte en iedereen zal nog fris zitten. Het zal dus een grootse koers worden", voorspelt Evenepoel, die op zijn hoede is voor de afdaling na de Coll d'Ordino. "Belangrijk om deze afdaling al eens te zien. Want het zal nerveus zijn in aanloop naar de laatste klim."

"Ook al is het heel vroeg in de Vuelta, het zal een belangrijke dag worden", beseft Evenepoel. "We komen van de kust en dan gaat het omhoog naar de eerste klim. Het gaat 50 kilometer licht omhoog. Dan hebben we de afdaling en dan de finish op de top."

Het is dat soort etappe dat al een bepaald effect kan hebben op de lichamen van de renners. "We zitten boven de grens qua hoogte waarop je het verschil in zuurstof begint te voelen en de spieren staan ook strakker. Het zal interessant zijn om te zien wat dat doet."