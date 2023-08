Baaldag voor Geraint Thomas in de Vuelta: "Ik kan er niet veel meer over zeggen"

INEOS Grenadiers heeft de eerste aankomst bergop niet echt goed doorstaan. Bijna al hun kopmannen verloren tijd, vooral Geraint Thomas.

Geraint Thomas, die in mei tweede werd in de Giro, verloor in de eerste bergrit meteen 47 seconden op Remco Evenepoel. De Welshman moest achteraf dan ook toegeven dat het niet zijn beste dag was.

"Vandaag had ik echt geen goede benen om eerlijk te zijn. Ik kan er niet veel meer over zeggen. Ik voelde me best prima gedurende de dag, maar op de slotklim had ik geen kracht om echt op de pedalen te duwen", zei hij bij Eurosport.

Thomas staat na drie ritten al op 1'11" van Remco Evenepoel. "Het is natuurlijk nog vroeg in de ronde. Er komen nog zo'n zestien zware dagen aan", lachte Thomas toch. "Ik ga nu niet bij de pakken blijven zitten en zal blijven strijden."