Belgische belofte valt zwaar in slotetappe Ronde van de Toekomst en krijgt zwaar verdict

Vlad Van Mechelen deed zijn relaas op zijn sociale media, met daarbij een foto van zijn geschaafde rug, een gevolg van zijn zware val in de slotetappe.

"Ik had een grote val vandaag (zondag, nvdr.) Ik voel dat ik geluk heb gehad met slechts een gebroken sleutelbeen en meerdere gebroken ribben. Volgend jaar kom ik terug om de wedstrijd uit te rijden." Het seizoen van Van Mechelen zit er dan ook op.

Van Mechelen reed een goede openingsfase van de Ronde van de Toekomst en eindigde daarin in de eerste drie ritten telkens in de top tien. Uitrijden lukte dus niet voor de Belg van het opleidingsteam van Team dsm-firmenich.

Had a big one today…feeling lucky that it’s only a broken collarbone and a couple broken ribs. I’ll come back to finish it next year 😉 https://t.co/QkG8DBemwz