Mathieu van der Poel na wereldtitel wielrennen nu helemaal torenhoog favoriet voor individuele bekroning

De wereldtitel de weg heeft de laatste twijfel weggenomen. Mahieu van der Poel is torenhoog favoriet voor een individuele bekroning.

Het sportseizoen is zeker nog niet afgelopen, maar in het najaar is het al stilaan uitkijken naar de awards die op het einde van elk jaar weer uitgedeeld worden. Op sociale media is een discussie aan de gang over wie in Nederland gelauwerd zal worden. De teneur is duidelijk: Van der Poel is favoriet om Sportman van het Jaar te worden.

BOERENJAAR

In zijn thuisland is er met Formule 1-rijder Max Verstappen stevige concurrentie, maar Van der Poel is zelf aan een boerenjaar bezig in het wielrennen. Het winnen van Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix waren al ferme adelbrieven. Nu daar ook nog eens de wereldtitel is bijgekomen, lijkt niets Van der Poel nog wat in de weg te kunnen leggen.

"Zonder twijfel: Mathieu van der Poel Sportman van het Jaar", laat een Twitteraar optekenen. Ook andere accounts schuiven Van der Poel duidelijk naar voren als Sportman van het Jaar. Voor de titel van Sportvrouw van het Jaar denken de Nederlanders dan weer vooral aan atlete Femke Bol.