Nog een thema dat in Vuelta voor ophef zorgt: concurrent van Evenepoel komt met cynische bedanking aan boosdoener

Het is een behoorlijk ophefmakend begin van de Vuelta geweest. Remco Evenepoel deed meermaals zijn beklag over de organisatie, een concurrent van hem maakte op ander gebied nog wat onaangenaams mee.

Omdat de tweede Vueltarit in natte omstandigheden verliep, was het opnieuw uitkijken op de weg voor alle mogelijke onheil. "Ik denk dat er nogal wat lekke banden zijn geweest", reageerde Juan Ayuso aan de aankomst onder andere bij Marca.

PUNAISES

Dat had volgens de Spanjaard ook een reden: er zouden punaises op de weg gelegd zijn. Dat kan uiteraard genoeg zijn om de veiligheid van renners in het gedrang te brengen. "Iemand heeft beslist om voor een bocht wat spijkers op de baan te leggen. Dit is niet normaal."

Ayuso bekijkt het dan ook door een eerder cynische bril. "Ik wil de persoon in kwestie bedanken. Ik wens diegene hetzelfde toe als hij ons toewenst. Ik wens die zelfs nog wat ergers toe."