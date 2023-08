🎥 Alpecin-Deceuninck zet zijn zegereeks in de grote rondes verder na een chaotische finale

Kaden Groves heeft de 4e rit in de Vuelta gewonnen. Hij won de massasprint na een finale met enkele valpartijen. Remco Evenepoel blijft leider.

Na het chaotische begin in en rond Barcelona en de bergrit naar Andorra was er een relatief vlakke etappe naar Tarragona. Het ging bijna de hele tijd bergaf, maar in de finale waren er ook nog 2 beklimmingen in de orde voor de verwachte massasprint konden verstoren.

3 renners vormden de vlucht van de dag. Eduardo Sepulveda, Ander Okamika en David Gonzalez kozen het ruime sop, maar het peloton onder aanvoering van dsm-firminich en Alpecin-Deceuninck hielden de vluchters de hele tijd binnen schot.

Sepulveda droeg voor de gelegenheid de bergtrui, want leider Remco Evenepoel droeg al de rode leiderstrui voor het algemeen klassement. De Argentijn van Lotto Dstny ging op jacht naar de bergpunten om zo alleen leider te worden. Hij slaagde erin en bij een versnelling van zijn Spaanse metgezellen liet hij lopen.

CHAOTISCHE FINALE

Ook Gonzalez en Okamika werden op minder dan 20 km van de streep gegrepen. Zo gingen we naar de verwachtte massasprint. Al werd de voorbereiding door een zware val verstoord. Onder meer Kobe Goossens, Bryan Coquard en Santiago Buitrago waren bij de slachtoffers.

In de slotkilometer was er ook een valpartij. Juan Sebastian Molano dacht te profiteren en ging vol aan. Niemand volgde eerst niet in zijn zog. Kaden Groves probeerde nog aan te haken. In de slotmeters viel Molano nog stil en Groves ging er nog over.

Zo won Alpecin-Deceuninck opnieuw een etappe in een grote ronde. In elke grote ronde wonnen ze al een etappe. Goed voor 18 ritzeges in 9 grote rondes. Groves won voor Molano, Edward Theuns, Milan Menten en Dries Van Gestel. Evenepoel werd 12e en blijft leider.