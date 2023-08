José De Cauwer haalt meteen uit naar topper: "Dat interesseert me geen snars"

Remco Evenepoel staat na drie dagen al in de rode leiderstrui in de Vuelta. En er zijn nog Belgen die het goed deden. José De Cauwer was dan ook zeer duidelijk in zijn analyse na de derde rit in Andorra.

Remco Evenepoel maakte indruk in de eerste etappe met een aankomst bergop, maar ook Cian Uijtdebroeks en Steff Cras eindigden tussen de mensen op een achtste en dertiende plaats. En ook daar genoot José De Cauwer van. Geraint Thomas verloor namelijk 47 seconden, maar daar wilde De Cauwer het in zijn analyse bij Sporza zelfs niet over hebben. "Dat hebben we in de uitzending gezegd die 47 seconden, maar eigenlijk interesseert me dat geen snars." Peseta's "Ik heb veel meer plezier beleefd aan de uitslagen van Uijtdebroeks en Cras. Cian Uijtdebroeks deed meer dan eraan hangen, hij deed echt mee. Hij had al een redelijke status binnen zijn ploeg, maar als je dan ziet dat ze met Vlasov een gevestigde waarde hebben ... Ok, er is nog geen derde week en we gaan nog veel peseta's moeten uitdelen tot je daar bent." "Maar toch: dit is knap. Dit gaat helpen voor zijn status ook binnen de ploeg. Dit is echt een formidabele opsteker."