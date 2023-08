🎥 Kaden Groves rondt werk van Alpecin-Deceuninck mooi af voor verrassende Ganna, Evenepoel steviger leider

De vijfde etappe van de Vuelta is opnieuw op een sprint uitgedraaid. Kaden Groves heeft opnieuw het zegegebaar mogen maken.

In het begin van de vijfde etappe probeerden enkele vluchters in een groepje weg te rijden, maar ze werden door het peloton allemaal opnieuw ingerekend. Uiteindelijk was er maar één vluchter, de Uruguayaan Eric Antonio Fagundez van Burgos-BH.

Fagundez kreeg maximaal zo'n 5 minuten van het peloton, waar Alpecin-Deceuninck opnieuw zijn verantwoordelijkheid nam voor Kaden Groves. Net voor de enige beklimming van de dag sprong bergkoning Sepulveda (Lotto Dstny) nog weg uit het peloton, hij ging op en over Fagundez en pakte de volle buit.

Twee op twee voor Groves

Op zo'n 11 kilometer van de streep lag er nog een tussensprint met bonificatieseconden, Evenepoel pakte er de volle 6 seconden en loopt zo ook weer wat seconden uit op zijn concurrenten in het klassement.

Daarna was het uitkijken naar de verwachte massasprint, maar net voor de laatste 3 kilometer viel onder meer Milan Menten (Lotto Dstny) nog. Alpecin-Deceuninck rolde de rode loper weer uit voor Groves en die rondde het ook goed af, Filippo Ganna kwam nog goed opzetten en werd tweede.

🚴🇪🇸 | Ganna bemoeit zich ertegenaan in de sprint, maar het is Groves die alles goed doet en zijn tweede ritzege pakt van deze Vuelta! 🙌🇦🇺 #LaVuelta23⁣

