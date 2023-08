3 Belgen in de top 5 in de Vuelta: "Bij die bocht stond ik stil"

3 Belgen zijn in de top 5 van de 4e rit in de Vuelta geëindigd. Een mooi resultaat en ook een opsteker.

Na de ongenaakbare Kaden Groves en Juan Sebastian Molano reden 3 Belgen over de streep. Edward Theuns sprintte naar plek 3. Milan Menten en Dries Van Gestel eindigden respectievelijk als nummers 4 en 5.

Voor Theuns was het hoogst haalbare en achteraf was hij ook tevreden over zijn sprint. "Bij die laatste bocht wist ik dat ze die verkeerd zouden inschatten. Ze vielen er ook. Ik nam er de binnenkant en zo reed ik opeens als 3e. Ik wou nog het gat op Groves goedmaken, maar hij zat te ver. Het was een terechte uitslag", zei hij bij Sporza.

Bij Menten had het er anders kunnen uitgezien hebben: "Marijn van den Berg ging vol in de laatste bocht. Ik volgde hem, maar hij ging onderuit en ik werd naar de kant gedreven. Zo stond ik volledig stil. Op een groot verzet moest ik zo opnieuw aangaan, maar uiteindelijk haalde ik nog 4 renners in."

Menten vond dat hij nog een sterke sprint had gereden. "Maar Groves is op zo'n aankomst moeilijk te kloppen, maar ik denk dat een podium er wel had ingezeten", besloot hij.