Remco Evenepoel komt opvallend genoeg met excuses in de Vuelta: "Ik denk niet dat het een probleem was"

Eens wat anders in de Vuelta: excuses van Remco Evenepoel zijn overgemaakt. Van een probleem was er wel niet echt sprake. Het ging over het sprintje tussen hem en Kaden Groves aan de tussenspurt.

Nu ja, Groves spurtte niet echt voluit. Evenepoel pakte voor zijn neus wel het maximum van de punten en de seconden. Vooral om dat laatste was het de leider in de Vuelta te doen. Achteraf hadden de Belg en de Australiër er een onderonsje over en VTM vroeg de man in de rode trui daar naar.

"Ik heb me toch even verontschuldigd omdat ik niet in de weg wilde rijden voor zijn punten", vertelde Remco Evenepoel over het gesprek met de sprinter van Alpecin-Deceuninck. "Ze hebben hier het idee om een supersprint te leggen, waar je punten én zes seconden kan nemen."

SPRINTERS + KLASSEMENTSMANNEN

"Dan krijg je natuurlijk die miserie van sprinters én klassementsmannen die zich wat gaan mengen. Allé, miserie is dat niet echt, want we willen ook gewoon de laatste drie kilometer veilig halen. Ik heb mij geëxcuseerd, maar ik denk dat het geen probleem was", stelt Evenepoel vast.

"Hij zei dat het gemakkelijk was om mijn wiel te volgen. Dat was een beetje ontmoedigend", tovert Evenepoel over de reactie van Groves ook nog een glimlach op zijn gezicht.