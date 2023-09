🎥 Pech blijft schaduwfavoriet Geraint Thomas achtervolgen in de Vuelta

Geraint Thomas zag de eindzege in de Giro in het voorjaar nipt uit zijn handen glippen door op de voorlaatste dag de duimen te moeten leggen voor Primoz Roglic. De Welshman werd tweede op 14 seconden.

Thomas trok dan ook met ambities naar de Vuelta, maar na iets minder dan een week lijkt hij een goed klassement al uit zijn hoofd te mogen zetten. In de derde rit, gewonnen door Evenepoel, verloor hij een minuut en donderdag verloor hij opnieuw een minuut op de andere favorieten. En hij viel ook al eens en werd geraakt aan zijn rechterknie.

Vrijdag kwam Thomas dan ten val en hij leek toch wat gehavend. Hij kroop uit de berm en ging uiteindelijk toch verder. Thomas stopte even later ook voor wat verzorging aan zijn wonden, vooral aan zijn linkerknie. Hij kon uiteindelijk wel verder.

😥 Una caída en el pelotón ha afectado a 🇬🇧@GeraintThomas86. El galés se ha podido reincorporar.



💥 A crash in the peloton for Geraint Thomas - @INEOSGrenadiers, but the Welshman was quickly back on the road.#LaVuelta23 📸 @cxcling pic.twitter.com/OckIKyZLxB