Grote stunt op maandag: volkstoeloop verwacht voor Peter Sagan in Belgische koers, organisatie laat niets aan toeval over

Peter Sagan zwaait na dit seizoen af als profwielrenner. De Slowaak komt ook nog eens naar België. Maandag staat hij aan de start in Wetteren tijdens het jaarlijkse dernycriterium tijdens Wetteren kermis.

Peter Sagan kondigde in januari van dit jaar al aan dat hij eind dit jaar stopt met profwielrennen op de weg. De focus ligt op de mountainbike en de Olympische Spelen in Parijs in 2024.

Dit jaar komt hij wel nog eens naar België, want maandag staat hij aan de start van het dernycriterium van Wetteren. En dat brengt ook wel een en ander met zich mee, want Sagan is en blijft een heel bekend figuur.

Volkstoeloop

"De belangstelling zal enorm zijn, we zijn op onze hoede", aldus mede-organisator Olivier Van Alboom in Het Nieuwsblad. “We hebben een veiligheidsagent ingehuurd, die constant bij Peter Sagan zal blijven."

De entourage van Sagan vindt diens veiligheid heel belangrijk. En daar willen ze dan ook graag over waken bij de Wetterse vereniging. Heel de gemeente denkt dat er een geweldige toeloop van volk zal zijn, er wordt zelfs gedacht aan (meer dan) 10.000 man.

De organisatie laat ook nog weten dat er zal moeten gestreden worden. Sagan krijgt volgens hen de zege alvast niet cadeau.