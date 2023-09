Wout van Aert terug in competitie: "Dat gaat niet gebeuren"

Wout van Aert hervat de competitie. En dat zou wel eens interessant kunnen gaan worden in Engeland. Al tempert hij ook al de verwachtingen.

In 2021 won Wout van Aert nog vier ritten én het eindklassement in de Tour of Britain. Dit jaar zal het zo'n vaart niet lopen. Dat geeft Wout van Aert ook zelf aan.

"Twee jaar geleden was het parcours zwaarder", aldus van Aert in Het Laatste Nieuws. "Met veel etappes die aankwamen op muurtjes." En dat is in deze editie blijkbaar niet zo.

Zes sprints?

Het gaat heel vaak over vlakke(re) etappes. En voor de massasprinten heeft Jumbo-Visma ook nog Olav Kooij meegenomen naar Engeland. "En normaal zal ik de lead-outs doen voor hem in de vlakke etappes."

"Mogelijk gaan we in de eerste zes etappes zes keer sprinten. Volgend weekend zijn er nog twee stevige ritten, mogelijk wél spek naar de bek van Wout van Aert. Dan krijgt WvA wél twee kansen om zich te laten zien, zeker zondag in een venijnige rit in Wales.