Favoriet voor de eindzege komt in de Vuelta opnieuw ten val: "Mijn beenspier zwol volledig op"

Joao Almeida is in de Vuelta opnieuw ten val gekomen. In de 8e rit kon hij nog de schade beperken en zo maakt hij nog steeds kans op de eindzege in de Vuelta.

Al vroeg in de 8e rit kwam Joao Almeida ten val. "Er was iets mis met de weg. Ik verloor mijn evenwicht en kwam vervolgens hard ten val", beschreef hij op de website van zijn team zijn val. Daarbij werd zijn beenspier door zijn frame of stuur vol geraakt. "Het zwol dan ook enorm op."

Almeida stapte terug op zijn fiets en haalde er nog het maximale uit. "Gelukkig verdween de pijn voor we de slotklim opdraaiden", aldus de Portugees. Hij ging met de andere favorieten mee over de Xorret de Cati en verloor in de sprint enkel 2 seconden en de bonificaties. Zo staat hij 11e op 3'09" van leider Sepp Kuss en op 38 seconden van Remco Evenepoel.

Voor Almeida was het niet de 1e val in deze Vuelta, maar hij maakt zich weinig zorgen. "Het is niet iets ernstigs. Ik hoop er de komende 4 à 5 dagen weer door te komen, zodat ik weer op mijn normale niveau kan presteren", besloot hij.