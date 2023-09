Zijn honger is nog niet gestild: Jasper Philipsen heeft Tadej Pogacar in het vizier

Jasper Philipsen wil de zegekoning van 2023 worden. Al moet hij daarvoor voorbij Tadej Pogacar die er momenteel 16 heeft.

In 2023 boekte Jasper Philipsen al 11 zeges. Hij won onder meer 4 ritten in de Tour de France, de Scheldeprijs en Brugge-De Panne. Ook won hij de groene trui in de Tour, maar dat telt niet mee als zege.

Al heeft Philipsen momenteel niet het meeste zeges dit seizoen, want Tadej Pogacar staat met 16 zeges aan de leiding in de zegestand. In het voorjaar won hij bijna alles, met onder meer Parijs-Nice, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik.

Philipsen heeft wel het doel om Pogacar bij te halen. Zo zal hij nog heel wat koersen rijden. De Bretagne Classic, het Kampioenschap van Vlaanderen, de Gooikse Pijl, Parijs-Chauny, de Famenne Ardenne Classic, de Münsterland Giro en de Ronde van Turkije staan nog op zijn programma.

NOG MEER CONCURRENTIE VOOR JASPER PHILIPSEN

"Het is toch opmerkelijk hoe iemand aan het einde van het seizoen toch de ambitie heeft om nog zo veel mogelijk wedstrijden te winnen. Als dat nog je stille wens is na een lang seizoen, dan bewijst het voor mij ook weer dat binnen de ploeg alles in balans is. Als renners daar zelf nog mee afkomen, dan klopt het plaatje", stelde Christoph Roodhooft bij Het Nieuwsblad.

Philipsen moet Pogacar nog bijhalen, maar de Sloveen is niet de enige concurrent. Primoz Roglic en Jonas Vingegaard tellen elk 13 zeges en Remco Evenepoel heeft er evenveel als Philipsen.