Remco Evenepoel over Mikel Landa voor tijdrit in de Vuelta: "Ik heb hem al gestuurd"

Remco Evenepoel krijgt dinsdag zijn toekomstige ploegmaat Mikel Landa voor zich in de tijdrit in de Vuelta. En dat kan Evenepoel een voordeel opleveren.

Evenepoel start dinsdag om 16u56 in de tijdrit van 25 kilometer in Valladolid. Twee minuten voor hem start Mikel Landa, volgend jaar zijn ploegmaat bij Soudal Quick-Step. Landa is geen goede tijdrijder, dus Evenepoel zou de Spanjaard als mikpunt kunnen gebruiken.

De wereldkampioen tijdrijden sprak erover op zijn persconferentie op de rustdag. "Ik heb hem al gestuurd: je moet wachten of je mag niet komen. Neen, dat is niet waar. We zijn professioneel genoeg om heden en toekomst te scheiden."

Landa zou Evenepoel ook later nog van dienst kunnen zijn in de Vuelta, maar daar rekent Evenepoel ook niet op. "Maar als hij zelf goed staat, zou het niet eerlijk zijn. Daar hoop ik dus ook zeker niet op", zei Evenepoel nog.