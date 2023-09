Pogacar maakt programma bekend voor rest van 2023, inclusief zware clash met Evenepoel

Tadej Pogacar komt dit jaar nog drie keer in actie. En daar hoort ook nog een duel met Remco Evenepoel bij.

Tadej Pogacar gaat zijn seizoen eindigen in Italië. Dat heeft hij ook laten weten aan La Gazzetta Dello Sport, zo klinkt het in die krant. Er volgen nog drie wedstrijden voor de Sloveen, allen op Italiaanse bodem na de Vuelta.

Drie races

De Giro dell’Emilia (30/9), de Tre Valli Varesine (3/10) en de Ronde van Lombardije (7/10) zijn de drie races die nog op zijn programma staan. In Lombardije wordt dat ook meer dan waarschijnlijk een duel met Remco Evenepoel.

Die zou volgens Het Nieuwsblad ook Lombardije zeker in zijn programma opnemen en er ook zijn zinnen op gezet hebben. En dus krijgen we nog een clash tussen twee van de beste renners op de wielerplaneet. Evenepoel moet natuurlijk eerst nog vol aan de bak in de Ronde van Spanje.