Remco Evenepoel spreekt uit hoeveel tijdswinst hij wil pakken in tijdrit: "Maar dat is hoog gemikt"

Om 16u56 rolt Remco Evenepoel van het startpodium in zijn regenboogrui voor een tijdrit van 25 kilometer. Hij stelt zichzelf een doel qua tijdswinst, maar is ook realistisch.

Net als vorig jaar is de tiende rit in de Vuelta een tijdrit, maar die tijdrit is nu wel vijf kilometer korter. Evenepoel zette Primoz Roglic toen op 48 seconden, de rest van de klassementsrenners moesten meer dan een minuut prijsgeven.

De wereldkampioen tijdrijden zal in de eerste plaats vooral bezig zijn met een eerste keer winnen in zijn regenboogtrui. "Qua tijdswinst zien we wel, in principe moet deze discipline me van alle klasse­ments­man­nen het best liggen", zei Evenepoel op zijn persconferentie op de rustdag.

Toch sprak Evenepoel al een richttijd uit van wat hij verwacht qua verschillen. "Het zou mooi zijn mocht ik een halve minuut kunnen pakken. Maar dat is hoog gemikt, want Ayuso, Vingegaard en Roglic zijn ook in vorm." Rond 17u30 weten we of en hoeveel tijd Evenepoel heeft kunnen nemen op zijn concurrenten.