Is er een extra vijand voor Remco Evenepoel en co in de Vuelta? "Ik hoor het ook om me heen"

In de Vuelta zijn er momenteel redelijk wat gezondheidsklachten. Zo is het extra opletten geblazen voor de favorieten.

Sinds de rustdag heeft Lennert Van Eetvelt last van keelpijn. Aan Sporza verklaarde hij dat het al beter gaat, maar hij zal zich de komende dagen wat gedeisd houden, om later nog eens voor een rit te proberen gaan.

Ook Steff Cras is niet helemaal in orde. De nummer 15 in de stand heeft 2 slechte nachten achter de rug en heeft ook last van zijn sinussen. "Het is geen corona, denk ik. Ik heb me getest", aldus Cras. "Er zijn wel wat zieken in het peloton en er wordt veel gehoest."

Wout Poels is zelf niet ziek, maar bevestigt het verhaal van Cras. "Ik hoor het ook om me heen", aldus de Nederlander.