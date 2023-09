Jonas Vingegaard verrast na de finale: "Het wordt wachten"

Jonas Vingegaard heeft in de Vuelta een lastige etappe beleefd. Al was hij wel over de finale verrast. Hij had een aanval verwacht.

Na een vlakke aanloop volgde een steile aankomst bergop. Vooraf werden er verschillen tussen de favorieten verwacht, maar uiteindelijk baarde de slotklim een muis. Het bleef windstil tussen de favorieten. Jonas Vingegaard was daar verrast over. "Ik had gedacht dat de anderen er wel voor zouden gaan", vertelde hij aan de media. "Maar het is hun keuze en hun tactiek om dat niet te doen. Daar hebben wij geen invloed op." Al vond de Deen het scenario wel ideaal. "We staan er met deze situatie supergoed voor en elke dag die we zo doorkomen, is goed voor ons. Het tempo lag vrij hoog en niemand wilde ervoor te gaan. Zo zullen we tot vrijdag moeten wachten", besloot hij. Vingegaard staat na 11 ritten 7e in het klassement. Hij staat op 2'22 van ploegmaat en leider Sepp Kuss. De andere Jumbo-Visma in de top 10, Primoz Roglic, staat 4e en op 1'36" van Kuss.