Jonge Belg heeft fysieke problemen sinds de rustdag in de Vuelta: "De komende dagen ga ik me sparen"

Lennert Van Eetvelt voelt zich sinds de rustdag wat ziek. De turbulente vlucht tijdens de rustdag zit er wat voor tussen.

Tijdens de 1e rustdag ging het van de regio van Murcia in het zuiden van Spanje naar Valladolid ten noorden van Madrid. Per vliegtuig ging het peloton meteen na de 9e rit van zuid naar noord, maar die was voor niet iedereen ideaal. Sommigen waren pas rond 3 uur 's nachts in het hotel.

Dat leidde hier en daar tot wat kwaaltjes. "Na die helse reisdag ben ik lichtjes ziek geworden. Ik heb wat lichte keelpijn. Het betert wel, maar ik heb tijd nodig", vertelde Lennert Van Eetvelt aan Sporza.

"Daarom zal ik het enkele dagen rustig doen", ging Van Eetvelt verder. "Ik hoop er weer door te komen en dan kan ik nog voor een rit gaan." In de 11e rit zal hij zich dan ook zoveel mogelijk sparen.