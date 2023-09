🎥 Deze keer is Jumbo-Visma niet aan het feest in de Tour of Britain: BORA-hansgrohe wint na fotofinish, Wout Van Aert blijft leider

Danny van Poppel heeft de 6e rit in de Tour of Britain gewonnen. Hij won na een millimetersprint voor Ethan Vernon. Olav Kooij werd 4e en Wout Van Aert blijft leider.

Voor de 6e dag op rij stond er in de Tour of Britain een vlakke etappe op het programma. Deze keer ging het van Southend-on-Sea naar Harlow, goed voor ruim 146 km.

3 renners kozen al snel het hazenpad. Onder meer onze landgenoot Abram Stockman was erbij. Halfweg kregen ze het gezelschap van 2 extra kompanen.

In de finale ging het parcours voortdurend op en af. Zo verbrokkelde de kopgroep en op 15 km van de streep werden de laatste vluchters alweer gegrepen.

Nadien gingen we naar een massasprint. Wout Van Aert zette zich in de laatste rechte lijn op kop en Olav Kooij zette aan, maar hij werd meteen overruled. Uiteindelijk werd het een fotofinish en daaruit bleek dat Danny van Poppel in de laatste meters nog heel wat had goedgemaakt en uiteindelijk won. Hij won voor Ethan Vernon en Tord Gudmestad. Kooij werd pas 4e en Wout Van Aert blijft leider.