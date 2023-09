Een openhartige en emotionele Remco Evenepoel na zijn straf nummer in de Vuelta

Remco Evenepoel heeft met een straf nummer in de Vuelta uitgepakt. Hij reed al zijn medevluchters eraf en was achteraf emotioneel. Ook is hij de nieuwe bergkoning.

Op weg naar de Tourmalet kende Remco Evenepoel een offday. Een dag later stond hij opnieuw op, ging hij mee in de vroege vlucht en liet hij iedereen achter. Zo won hij met veel panache de 2e Pyreneeënrit in de Vuelta. Achteraf was hij emotioneel en weende hij tranen met tuiten.

"Ik weet het niet zo goed", begon Evenepoel het flashinterview. "Gisteren was hard, ook 's avonds. Ik kon niet te veel slapen en ik heb een slechte nacht met negatieve gedachten gehad."

De volgende ochtend stond Evenepoel op en had hij andere gedachten: "Ik ga ervoor en ik maak er het beste van, dacht ik. Ik had deze rit verkend en ik wist perfect hoe de cols zouden zijn. Het is geweldig dat ik weer win."

In de finale had Evenepoel het gezelschap van Romain Bardet. Ze hadden een afspraak: Evenepoel bepaalde het tempo bergop en Bardet werkte op het vlakke mee. "Het was daarna een beetje gokken, maar ik kan zeer trots zijn met dit antwoord", besloot Evenepoel die ook de nieuwe bergkoning is.