Emotionele Jonas Vingegaard draagt zijn zege aan speciaal iemand op: "Hopelijk het beste geschenk"

Jonas Vingegaard heeft in de Vuelta een zege beet. Hij pakte uit met een nummertje en was achteraf zeer emotioneel. Zijn dochtertje was immers jarig.

Jumbo-Visma had op weg naar de Tourmalet het overtal en daar maakte Jonas Vingegaard gebruik van. Hij viel op zo'n 8 km van de streep aan en niemand zag hem nog terug. Zijn ploegmaats Sepp Kuss en Primoz Roglic, die achter hem perfect afstopten, werden respectievelijk 2e en 3e.

Na de rit was Vingegaard zeer emotioneel. Er kwamen tranen aan te pas. "Ik ben zo blij, want het is de verjaardag van mijn dochter en ik wou winnen voor haar. Ik ben zo gelukkig en dit is een overwinning voor Frida", zei hij in het flashinterview.

Vingegaard sprak ook over de opofferingen die je als renner moet doen: "Daardoor mis ik de verjaardag van mijn dochter, maar hopelijk is dit het beste geschenk dat ik haar kan geven. Ik hou van haar, waar ik ook ter wereld ben."

Dankzij zijn zege spron Vingegaard naar plaats 3 in het klassement. Hij staat op 1'44" van leider Sepp Kuss. Ook is de Deen in het bezit van de bergtrui. Hij heeft 9 punten voorsprong op Kuss.