🎥 "Hoe leg je dat uit?" Nu duiken die verhalen op: Jumbo-Visma vlakaf beschuldigd van gebruik mechanische doping

Wanneer een ploeg domineert zoals Jumbo-Visma dat doet, loeren vragen over doping achter de hoek. Onvermijdbaar gezien het verleden van de sport. Jérôme Pineau gaat nog een flinke stap verder en beschuldigt de Nederlandse wielerformatie.

De voormalige wielrenner was één van de gasten in Les Grandes Gueules du Sport, een podcast van RMC. "De internationale instanties maken onze sport kapot. Ze controleren niets. Ik zie de beelden. Ik heb het niet over doping, maar over mechanische doping", verduidelijkt Pineau.

Het is een beschuldiging aan het adres van Jumbo-Visma. "Kuss zat op de Tourmalet in een groep met een groot renner als Ayuso, met een Uijtdebroeks die als een zeer groot talent wordt aangekondigd, met Marc Soler... Dat zijn toch geen pannenkoeken?"

🗣💬 @jejeroule44 : "Le triplé de Jumbo-Visma ? Les instances internationales sont en train de tuer le cyclisme, ils sont à la botte des grandes équipes. Je vois des choses, ça m'inquiète. Ils mettent quatre coups de pédale, ils prennent dix mètres. Comment ils font ?" pic.twitter.com/eO6HayHvUF — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) September 10, 2023

Pineau gaat dieper in op dat moment. "Kuss rijdt bij zijn demarrage tien kilometer sneller dan hen, moet remmen door een toeschouwer en rijdt dan opnieuw tien kilometer sneller. Hoe leg je dat uit? Het wielrennen is nog altijd mijn passie, maar dit verontrust mij."

Wanneer de Fransman dan geconfronteerd wordt met het feit dat hij geen enkel bewijs kan voorleggen, volgt alweer een forse repliek. "Bij Armstrong waren er ook geen bewijzen, maar we wisten het wel in het peloton. Nu gebeurt juist hetzelfde."