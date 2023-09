Soudal Quick-Step talmt niet en trekt toch al zeker één les: "Remco Evenepoel zal overtuigd moeten worden"

Soudal Quick-Step moet zich erover buigen hoe het er voor kan zorgen dat Remco Evenepoel in de toekomst nog beter voor de dag komt in grote ronden. Het opstellen van een selectiever programma lijkt aan de orde.

Een eerste zaak is dat ze een verklaring zouden moeten vinden voor die totale offday die Evenepoel kende op weg naar de Tourmalet. Daar willen ze bij de ploeg hun tijd voor nemen. "Elke harde conclusie zou nu voorbarig zijn", waarschuwt Klaas Lodewyck in Het Laatste Nieuws.

Al kan de ploegleider aan één vaststelling niet voorbijgaan. "Door omstandigheden, die hij en wij helaas niet in de hand hadden, werd het effectief een beladen seizoen. De Covid-infectie en opgave in de Giro stuurden de plannen in de war en verplichtten ons tot schakelen."

© photonews

De rest is geschiedenis. "Zwitserland kwam in de plaats, ook deze Vuelta werd toegevoegd. Anders zou hij die twee wedstrijden nooit hebben gereden. We zullen links en rechts wat moeten snoeien in zijn programma", besluit Lodewyck. "Iets selectiever te werk moeten gaan, wil hij op dit hoge niveau blijven scoren. Zoveel is zeker."

Die les is dus wel al getrokken, al is het de vraag of dat bij de renner zelf ook al het geval is. Evenepoel stelt zichzelf ook geregeld tussendoelen en zo draait het al snel uit op een druk seizoen. "Remco zal zelf overtuigd moeten worden. En mee moeten willen in het hele verhaal."