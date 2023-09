Jumbo Visma gooit klassement van Vuelta door elkaar in overgangsrit

Het venijn zat hem in de staart van de zestiende etappe in de Vuelta. Jonas Vingegaard won zijn tweede etappe in Spanje.

Wachten op de slotklim was het devies vandaag in de Vuelta. De vluchters van de dag kregen totaal geen vrijgeleide van het peloton en werden steeds op een haalbare voorsprong gehouden. In de laatste tien kilometer kwam alles opnieuw bij elkaar. Op iets minder dan vier kilometer ontbond Jonas Vingegaard zijn duivels. Hij vertrok en werd niet meer bijgehaald. De zestigste overwinning van Jumbo Visma dit jaar. Vingegaard had in de etappe 43 seconden voorsprong op Fisher-Black. Roglic werd achtste op 1 minuut en 1 seconde. Kuss verloor nog 4 tellen meer. Kuss blijft leider in het algemene klassement. Met de bonificatieseconden erbij nadert zijn ploegmaat Vingegaard tot op 29 seconden. Roglic blijft derde, zijn achterstand is 1 minuut en 33 seconden. De eerste niet-Jumboman is Ayuso op de vierde plek, met een achterstand van 2 minuten en 33 seconden. Cian Uijtdebroeks is negende, op 5 minuten en 38 seconden.