Lance Armstrong zeer helder over Evenepoel: "Gaat hij nooit doen"

Lance Armstrong zit nooit verlegen om een felle mening. Het is ook deze week niet anders in en rond de Vuelta d'Espana. Zo laat hij zich uit ook over Remco Evenepoel.

"Remco Evenepoel is waanzinnig. Hij kan heel veel winnen op heel veel verschillende parcoursen", aldus Lance Armstrong in zijn podcast The Move. "Hij is echt heel goed en hij is onverschrokken."

"De Giro, de Vuelta? We weten allemaal dat de Tour de France nog tien keer zo groot is. Er is zoveel hoop en verwachting in België en dat wordt heel moeilijk als je Pogacar, Vingegaard en alle andere renners in acht nemen."

Merckx-druk

"Misschien is het een race die hij nooit zal winnen. Bij elke groot Belgisch talent blijven ze hopen op een nieuwe Merckx. Dat zijn niet enkel woorden, maar ook zware voetstappen en druk die de renners gaan voelen."

"En een Tour winnen is sowieso al lastig. Het maakt het nog moeilijker. Hij gaat veel koersen winnen, maar de Tour ooit winnen zal héél moeilijk worden."