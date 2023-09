Cian Uijtdebroeks heeft er absoluut geen schrik voor: "Dat zou fantastisch zijn"

Cian Uijtdebroeks staat er nog altijd goed voor in de Vuelta. Woensdag wacht echter de mythische Angliru.

Uijtdebroeks moest dinsdag op Bejes wat seconden toegeven op de concurrentie en kwam op 1'13" binnen van winnaar Jonas Vingegaard. Maar hij had wel een excuus. "Het is iets op mijn luchtwegen, want ik heb een hele dag moeten hoesten", zei hij bij Sporza.

De jonge Belg van BORA-hansgrohe staat nog altijd 9de in het klassement, op 5'38" van leider Sepp Kuss. Maar dat zou met de beklimming van de Angliru kunnen veranderen. Het wordt voor Uijtdebroeks dan ook iets nieuw.

Angliru

"Ik ben er niet bang voor. Neen, ik ga er tegenaan. Ik hoop op de benen van in de Pyreneeën, dat zou fantastisch zijn". In de Pyreneeën deed Uijtdebroeks nog uitstekend, op de Tourmalet werd hij nog knap 5de.

"Zoiets als de Angliru heb ik nog nooit gezien in koers. Zo lang en zo steil is die klim. Op de Tourmalet reed ik met 20 of 25 km/u omhoog. Nu wordt dat misschien 15 of 10 km/u", besloot Uijtdebroeks nog.