Cian Uijtdebroeks maakt nu ook indruk op de Angliru, maar ziet ook nog werkpunt voor zichzelf

Cian Uijtdebroeks heeft opnieuw een uitstekende prestatie geleverd in de Vuelta. Hij werd 7de op de Angliru en schuift ook op in het klassement.

Na zijn vijfde plaats op de Tourmalet heeft Cian Uijtdebroeks ook op de mythische Altu de L'Angliru standgehouden. De 20-jarige Belg was opnieuw bij de beteren in de koers en lijkt zo goed op weg naar een top tien in deze Vuelta.

"Ik voelde me in het begin niet 100 procent", zei Uijtdebroeks bij Sporza. "Ik was de laatste dagen een beetje ziek en ik voelde me niet super, maar de goeie benen kwamen toch terug." Hij had het zelfs nog erger verwacht.

"Het is hier heel steil en op het einde zat ik te denken van: Hoe lang duurt dat nog? Er bleven maar steile stukken komen. Ik voelde ook dat ik een klein verzetje moest trappen. De pure kracht en het grote verzet heb ik nog niet. Op het einde voelde ik het een beetje, maar het is fantastisch om met al die gasten boven komen."