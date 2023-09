Dan toch wrevel tussen drie kopmannen bij Jumbo-Visma? Vrouw van Roglic zwengelt geruchten aan

Jumbo-Visma domineert de Vuelta met drie renners in de top drie in het algemeen klassement. Maar nu lijkt er toch wat spanning te zitten tussen de drie.

Met Sepp Kuss, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic doet Jumbo-Visma het uitstekend in de Vuelta. Jonas Vingegaard viel dinsdag opnieuw zijn andere twee ploegmaats aan en pakte zo een minuut op Roglic en Kuss in het algemeen klassement.

Maar bij de fans van Primoz Roglic is het toch in het verkeerde keelgat geschoten. "Na vandaag (dinsdag, nvdr.) is er geen manier meer om Vingegaard te verdedigen of de tactiek van Jumbo-Visma te accepteren, het is onaanvaardbaar, en ik wil niet enkel mijn idool Roglic maar ook Sepp Kuss verdedigen", schrijft een fanaccount van Roglic.

Problemen Jumbo-Visma?

"Het was een duidelijke aanval om de leiderstrui over te nemen. Dat terwijl je ploegmakker die heeft. Een renner nog wel die er alles aan deed zodat jij (Vingegaard, nvdr), de Tour kon winnen." Vingegaard zou dan ook moeten helpen om Kuss mee te moeten helpen aan de eindzege in de Vuelta.

Op zich allemaal niet erg, maar het is wel opvallend dat de vrouw van Primoz Roglic, Lora Klinc, da post heeft geliked. Zou er intern dan toch iets aan de hand zijn bij Jumbo-Visma? Dat zal in de laatste dagen van de Vuelta duidelijk moeten worden.