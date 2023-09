Emotionele Jonas Vingegaard wilde winnen voor Nathan Van Hooydonck: "Gewoon een geweldige kerel"

Jonas Vingegaard was dinsdag bijzonder hard aangedaan door het nieuws over zijn ploegmaat Nathan Van Hooydonck. De Deen droeg de overwinning dan ook op aan aan Van Hooydonck.

De renners van Jumbo-Visma kregen voor de start het nieuws over het ongeval van Van Hooydonck, maar kregen bij de voet van de slotklim wel al geruststellend nieuws over de toestand van hun ploegmaat. Toch wilde Jonas Vingegaard de zege opdragen aan Van Hooydonck.

Vingegaard en Van Hooydonck delen dan ook meestal een kamer tijdens grote rondes, zoals tijdens de voorbije Tour. De Deen kent Van Hooydonck dus ook bijzonder goed. "We hebben zo veel gelijklopende interesses. Het is gewoon een geweldige kerel", zei Vingegaard bij Het Nieuwsblad.

Vingegaard looft Van Hooydonck vooral voor het feit dat hij altijd en overal zijn eigen ambities opzij zet voor iemand anders. "Wie het ook is: Wout (Van Aert, nvdr.), mezelf of Primoz (Roglic, nvdr.). Natuurlijk wil hij ook op een dag zelf wel winnen, maar hij is zo’n goede jongen. Ik hoop gewoon dat hij er opnieuw volledig bovenop raakt."