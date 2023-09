José De Cauwer trekt duidelijke conclusie over Jumbo-Visma na nieuwe demonstratie in de Vuelta

Daags na de rustdag heeft Jumbo-Visma alweer toegeslagen in de Vuelta. Vooral Jonas Vingegaard was opnieuw sterk.

Jumbo-Visma had de Vuelta al stevig in handen met drie ritzeges en de volledige bezetting van het podium in het algemeen klassement. En toch was dat nog niet genoeg voor de gele brigade, dinsdag sloeg Vingegaard alweer toe in Bejes.

De Deense Tourwinnaar pakte een minuut op zijn grootste concurrenten in het algemeen klassement en staat nu op de tweede plaats, op slechts 29 seconden van zijn ploegmaat Sepp Kuss. Roglic staat derde op 1'33".

José De Cauwer trekt nu al een duidelijke conclusie over het vervolg van de Vuelta, waar het peloton woensdag naar de Angliru trekt. "Ik denk dat Vingegaard de vooruitgeschoven man wordt bij Jumbo-Visma", zegt hij bij Sporza.