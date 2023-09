Jumbo-Visma komt met nieuwe update over toestand van Nathan Van Hooydonck

Jumbo-Visma meldde dinsdagavond al dat Nathan Van Hooydonck uit zijn coma was ontwaakt nadat hij betrokken raakte bij een zwaar verkeersongeval. En de Nederlandse ploeg kon woensdagmiddag nog een nieuwe update delen.

"Nathan Van Hooydonck communiceert en stelt het goed, gezien de omstandigheden. Hij was zeer blij om te horen dat Jonas Vingegaard gisteren won in de Vuelta en zeer ontroerd dat hij de zege aan hem opdroeg."

Vingegaard won dinsdag de 16de etappe in de Vuelta en droeg die ook meteen op aan Van Hooydonck. De Deense Tourwinnaar en Van Hooydonck zijn vaak kamergenoten als ze samen koersen en kennen elkaar dus bijzonder goed.

