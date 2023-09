"Glorie, glorie, hallelujah en toen ...": José De Cauwer geeft aan waarom ploegleider van tourwinnaar de laan werd uitgestuurd

Jean-Pierre Heynderickx zal na dit seizoen geen ploegleider meer zijn bij Bora-Hansgrohe. Soms komt er een einde aan een contract en wordt dat niet verlengd. José De Cauwer diept een voorbeeld op.

Jean-Pierre Heynderickx was prof van 1987 tot 1998, daarna werd hij ploegleider bij onder meer Lotto-Belisol, MTN Qhubeka en sinds 2020 is hij actief bij Bora-Hansgrohe. Daar eindigt zijn verbintenis wel na dit seizoen.

In een interview met Sporza liet hij weten dat hij wel in het wielrennen wil blijven. "Ik ben nog niet onder dak, neen. De meningen kwamen niet overeen, dus gaan de wegen uiteen. Ik had graag nog verder met de jonge gasten gewerkt."

Allan Peiper als formidabel voorbeeld

José De Cauwer diepte meteen een verhaal op van Allan Peiper, die een paar jaar geleden niet mocht blijven bij UAE, het team van Pogacar. "Dat is een formidabel voorbeeld. Hij werd geprezen door Pogacar als het grote brein achter La Planches des Belles Filles."

"Toen was het glorie, glorie, hallelujah. Men wilde hem eerst aan boord houden en uiteindelijk toch niet. Waarom niet? Omdat er een deel van de ploegleiders een beetje jaloers waren op Allan Peiper. Er kwam clanvorming dat Peiper met de pluimen ging lopen. Pogacar heeft misschien niet hard genoeg op zijn strepen gestaan toen."