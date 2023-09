Hoe gaat het op dit moment met Nathan Van Hooydonck na hartstilstand en coma?

Het was toch even schrikken eerder deze week toen bekend raakte dat Nathan Van Hooydonck betrokken raakte in een verkeersongeval. Hij had een hartstilstand gedaan achter het stuur en werd even in een kunstmatige coma gehouden.

Jumbo-Visma meldde dinsdagavond al dat Nathan Van Hooydonck uit zijn coma was ontwaakt nadat hij betrokken raakte bij een zwaar verkeersongeval. Woensdag kwamen ze met nog beter nieuws en maakten ze duidelijk dat hij al kon communiceren. Ondertussen blijft Nathan Van Hooydonck rustig herstellen. En volgens de ploegmakkers gaat het al bij al goed, zo heeft ook Tosh van der Sande laten weten voor de Super 8 Classic. Opgestoken duim ”Gelukkig gaat het wel goed. Ik heb net nog foto’s gezien van Nathan waarop hij zijn duim opsteekt, dus dat is wel fijn", aldus Van Der Sande in een reactie bij Het Nieuwsblad. Een opsteker voor hem en de rest van de ploeg. "Heel de ploeg is zeer close met elkaar, want door 24 uur op 24 uur samen te zijn creëer je wel een band", aldus nog de Belg in Nederlandse loondienst. In de Super 8 Classic overigens geen Wout van Aert, waardoor mogelijk Laporte wordt uitgespeeld door Jumbo-Visma.