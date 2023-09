Patrick Lefevere nog één keer heel duidelijk over Remco Evenepoel: "Tot spijt van wie het benijdt"

De storm over een mogelijk vertrek van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step lijkt helemaal gaan liggen. Dat maakt Patrick Lefevere toch nog eens duidelijk.

De geruchten over een mogelijk vertrek van Remco Evenepoel naar INEOS Grenadiers doken de voorbije maanden geregeld op. Vader/manager Patrick Evenepoel gooide voor het WK nog wat olie op het vuur door onder meer de sterkte van de ploeg in twijfel te trekken.

Maar van een echt vertrek leek echter nooit sprake te zijn. Evenepoel bevestigde bij de Lanterne Rouge Cycling Podcast al dat hij zijn contract wil uitdoen bij de ploeg. En Patrick Lefevere bevestigt nu ook nog eens dat relaties weer beter zijn.

Evenepoel niet naar INEOS Grenadiers

"Tot spijt van wie het benijdt: ik heb een goed gesprek gehad afgelopen week in de Vuelta, met Remco én met zijn vader", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad. Wat er besproken is, zegt hij niet, maar er is wel veel uitgeklaard tussen alle partijen.

Lefevere wil het hoofdstuk en alle commotie die ermee gepaard ging dan ook achter zich laten. "Team INEOS is een afgesloten hoofdstuk, dat er eigenlijk nooit een is geweest", besluit Lefevere nog.