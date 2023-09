Patrick Lefevere wijst de reden aan: "Dan heeft Remco zijn offday niet"

Patrick Lefevere en Soudal Quick-Step zullen niet voor de tweede keer op rij de Vuelta winnen met Remco Evenepoel. Al heeft Lefevere ook een verklaring voor de offday van Evenepoel.

Nadat Evenepoel in mei de Giro moest verlaten door een coronabesmetting draaide hij de knop om en legde hij zijn focus op de Vuelta. Maar een totale offday op de Tourmalet zorgde ervoor dat Evenepoel de knop moest omdraaien.

Ondanks drie ritzeges en de bergtrui, windt Patrick Lefevere er geen doekjes om. "We gaan niet flauw doen: de Vuelta is niet geworden waar we vooraf op hadden gehoopt", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Ondertussen is er ook een reden gevonden voor de totale offday in rit 13.

Reden voor offday Evenepoel

Lefevere wijst naar het zeer drukke seizoen van Evenepoel als mogelijke verklaring. Na een korte winter door de verplichtingen als wereldkampioen begon hij aan de voorbereiding op de Giro. Tussendoor reed Evenepoel nog enkele wedstrijden, waar hij ook altijd meedeed voor de zege.

Na de Giro volgde de Ronde van Zwitserland, het BK, San Sebastian en het WK. Te veel van het goede. "Een WK nà de Vuelta en Remco heeft zijn offday niet, daar ben ik van overtuigd. Het punt dat ik wil maken is dat Remco een heel jaar vol heeft gekoerst."