Remco Evenepoel zal drastische beslissing nemen met oog op de Tour van volgend jaar

Remco Evenepoel zal de Vuelta dit jaar niet voor een tweede keer winnen na een totale offday. En dat heeft zo zijn gevolgen voor volgend seizoen.

Dit seizoen is al ontzettend lang geweest voor Remco Evenepoel. Hij begon na zijn wereldtitel van vorig jaar al met de voorbereiding voor de Giro en is daarna blijven doorgaan. Na zijn opgave in de Giro volgde de Ronde van Zwitserland, het BK, het WK en nu de Vuelta.

Mogelijk knapte er tijdens de totale offday van Evenepoel gewoon iets na zijn intensieve seizoen. En volgend jaar staat de Tour dan op het programma, waar Evenepoel het zal opnemen tegen Pogacar en Vingegaard. En dan moet hij top zijn om mee te kunnen strijden.

Evenepoel naar de Tour

Dat betekent echter ook minder koersen, wat tegen de natuur in is van Evenepoel. "Ik zal wat snoeien in mijn programma en het seizoen anders inplannen. Ik wil vooral wat meer thuis zijn", zei Evenepoel bij Het Laatste Nieuws.

Evenepoel dacht tijdens deze Vuelta ook al veel aan de Tour. "We zijn nu al alles aan het ‘voorplannen’, in de winter zal de voorbereiding dan helemaal op punt staan. Want ik wil echt aan 200% aan de start staan", zei de Belgische kampioen nog.