Van der Poel won nog niet in regenboogtrui en heeft daar dit over te zeggen

Mathieu van der Poel rijdt zaterdag de Super 8 Classic. Een mooi moment om eens de benen te testen én te winnen in de wereldkampioenentrui?

Sinds Mathieu van der Poel wereldkampioen werd in Glasgow reed hij al drie races. Afgelopen woensdag toonde hij zich in de GP de Wallonie en werd hij vierde. In Fourmies en Bretagne reed hij anonieme wedstrijden.

En zo blijft het bilan blank sinds de wereldtitel. Het parcours van de Super 8 Classic lijkt hem wel op het lijf geschreven om daar komaf mee te gaan maken. "Dit is normaal gezien wel een parcours dat me moet liggen. Ik koers graag in deze regio", aldus Van der Poel.

Rare periode

"Ik hoop dat de benen weer iet sbeter zijn geworden. We gaan er iets van maken, we zijn hier met een sterke ploeg aanwezig. Ik heb voor al mijn doelen 200% geleefd, dat vergt zeker energie. Dit is een beetje een rare periode geworden voor veel renners", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

"Winnen is altijd leuk natuurlijk. Maar ik ben er niet echt mee bezig dat ik nog niet gewonnen heb als wereldkampioen. Het is vooral wat bezigblijven met het oog op het testevent in Parijs van volgende week", is VDP duidelijk.