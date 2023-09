🎥 📷 Toch gelijkaardige taferelen in Madrid: Evenepoel krijgt bezoek van ander bijzonder figuur uit Belgische topsport

Toch gelijkaardige taferelen in Madrid voor Remco Evenepoel in vergelijking met vorig jaar. Een bezoek van Thibaut Courtois en deelname aan de podiumceremonie zal toch ook doen denken aan de Vuelta van 2022.

Ook vorig jaar hielden Remco Evenepoel en Thibaut Courtois in Madrid, waar de laatstgenoemde bij welzijn en gezondheid onder de lat staat bij Real, al een 'truitjeswissel'. Evenepoel kon daar met heel veel trots aan meedoen aangezien hij de rode trui had veroverd.

Een jaar later werd de doelman van de Belgische nationale ploeg opnieuw gespot aan Soudal Quick-Step. De wielerploeg deelde op de sociale media ook een afbeelding van Evenepoel - in de bolletjestrui - en Courtois in de ploegbus. Ook buiten poseerden ze nog met truitjes van hun beiden.

Eindwinst zat er deze keer dus niet in, maar Evenepoel heeft wel het bergklassement en de superstrijdlust gewonnen. Daardoor neemt de drievoudig ritwinnaar dus ook dit jaar deel aan de podiumceremonie in Madrid. Ook hiervan laten ze u bij Soudal Quick-Step graag meegenieten.