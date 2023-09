Cian Uijtdebroeks sneert naar zijn team: "Ze geloofden er niet in"

Cian Uijtdebroeks zal wellicht 8e in de Vuelta eindigen. Over zijn prestatie is hij uitermate tevreden, maar over zijn ploeg wat minder. Hij vindt dat ze niet helemaal in hem geloofden.

De hele Vuelta maakte Cian Uijtdebroeks indruk in de bergen. Hij kon de besten volgen. Enkel in de voorlaatste etappe moest hij de andere favorieten laten gaan. Zo zakte hij nog een plaatsje in het klassement en zal hij wellicht 8e eindigen. Ondanks dat was Uijtdebroeks tevreden. Al kwamen er de laatste dagen ook spanningen binnen BORA-hansgrohe aan het licht. Zo viel Aleksandr Vlasov die voor de Vuelta als kopman was aangeduid, aan zonder dat de jonge Belg het wist. Na de voorlaatste etappe was Uijtdebroeks kritisch voor zijn team. "Met mij wilden ze ook wel voor een klassement gaan, maar daar geloofden ze niet zoveel in. Het was eerder de teamstrategie dat Vlasov de man zou zijn. Ik probeerde, naast hem, mijn best te doen om vooraan te blijven."