Florian Vermeersch na zijn 3e plaats achter Mathieu van der Poel: "De moeilijkste opdracht"

Florian Vermeersch is een nieuwe ereplaats rijker. Al vond hij zijn 3e plaats geen schande. Hij verloor immers van de wereldkampioen.

In de Super 8 Classic zat Florian Vermeersch mee in de beslissende vlucht. Uiteindelijk sprintte hij naar een 3e plaats. Zijn zoveelste ereplaats in enkele weken tijd. "Ik had graag gewonnen, maar verliezen van de wereldkampioen is geen schande. Al was ik echt wel aan het hopen dat ik zou winnen", liet hij via de teamkanalen weten.

Vermeersch maakte in de heuvelzone de sprong naar voren en uiteindelijk raakte hij met 5 andere renners weg: "Ik ben blij dat ik in het lastigste stuk van de koers de sprong naar de kopgroep heb kunnen maken. Dat was de moeilijkste opdracht. Eens voorin, was het zaak om zo goed mogelijk samen te werken, zodat het peloton zeker niet zou terugkeren."

De kopgroep moest de hele tijd voor een beperkte voorsprong vechten en ook had Vermeersch weinig kans in de sprint. "Ik had graag nog iets in de slotkilometer geprobeerd, maar de snelheid lag zo hoog. Daardoor voelde ik dat ik me op de sprint moest focussen."