Mathieu van der Poel na zijn indrukwekkende zege in Haacht: "Voor 50% zijn zege"

Mathieu van der Poel heeft voor het eerst in zijn regenboogtrui gewonnen. In Haacht won hij de Super 8 Classic. Achteraf had hij veel lof voor Gianni Vermeersch.

Onderweg maakte Mathieu van der Poel de koers. Hij kwam in een elitegroepje terecht en uiteindelijk mocht hij voor de zege spurten. In die spurt stond er geen maat op hem.

"Het is een fijne, maar ook onverwachte overwinning", begon van der Poel het flashinterview. "Het was de bedoeling om met Gianni Vermeersch na de heuvelzone in de vlucht te zitten en dat lukte."

Vermeersch verrichtte veel werk en van der Poel bedankte hem achteraf. "Deze zege is voor 50% de zijne. Hij heeft me echt geholpen na de 2e heuvelzone, want toen was het beste bij mij er af. In het slot heeft hij geweldig gecontroleerd", aldus van der Poel.

In de finale probeerde niemand door de beperkte voorsprong de sprint te ontlopen. "We wisten als groep ook wel dat we echt moesten blijven ronddraaien, want het peloton was niet ver. Ik heb hier al een paar keer gereden en ben toen altijd weer ingerekend door het peloton. Het is geweldig dat ik nu die 1e zege in mijn regenboogtrui beet heb", besloot van der Poel.