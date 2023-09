Bruyneel fluit Armstrong terug over Evenepoel: "Veel te vroeg om dat te zeggen"

Het klassement lukte niet voor Remco Evenepoel in de Vuelta en dat roept vragen op. Moet hij nu al afgeschreven worden als klassementsrenner?

Evenepoel kende in de 13de etappe een offday naar de Tourmalet. En dat is iets wat volgens Lance Armstrong niet mag gebeuren als je een grote ronde wil winnen.

"We hebben het eerder gezien bij mannen met veel potentieel, die dan net een slechte dag hebben. Een offday kun je je gewoon niet permitteren", zegt hij bij THE MOVE.

Evenepoel niet afschrijven

"Bovendien heeft Evenepoel een heel land in zijn wiel. België verwacht dat hij de nieuwe Merckx wordt. Ik kan me inbeelden dat het niet makkelijk is voor hem", zei de Amerikaan nog. Maar Johan Bruyneel verdedigt Evenepoel ook.

"We mogen niet vergeten dat hij vorig jaar de Vuelta won. Hij is nog altijd maar 23 jaar, dus het lijkt mij veel te vroeg om te zeggen dat hij geen echte ronderenner is."