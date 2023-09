De Vuelta van Remco Evenepoel: controverse, een offday en een happy ending

De Vuelta zit erop. Het was een editie met heel wat verhaallijnen en Remco Evenepoel was een van de hoofdrolspelers. Voor hem was het een zeer bewogen Vuelta.

Remco Evenepoel begon uitstekend aan de Vuelta. In de ploegentijdrit pakte hij op al zijn concurrenten tijd. Al ging het daarna meer over de omstandigheden en veel minder over de gewonnen tijd. Meteen na de ploegentijdrit spuwde hij zijn gal over de organisatie. Door de duisternis was het te gevaarlijk en kon hij samen met zijn team nauwelijks iets voor hem zien.

Er was nadien nog meer controverse, want de finale van de volgende etappe was door het regenweer volgens alle favorieten te gevaarlijk. Daardoor werd die finale geneutraliseerd. Evenepoel won de volgende rit, maar meteen na de finish kwam hij ten val. De mensen stonden na de finish niet goed opgesteld. Zo was er de 1e dagen alleen maar controverse in de Vuelta.

© photonews

OFFDAY REMCO EVENEPOEL NAAR DE TOURMALET

Daarna volgden enkele rustige dagen. Op de aankomst bergop naar het Observatorio Astrofísico de Javalambre kende Evenepoel wel een minder moment, maar hij kon de schade nog beperken. Vervolgens bleef Evenepoel controleren en in de tijdrit pakte hij weer wat tijd tegenover zijn concurrenten.

Maar dan kwam er een uppercut voor Evenepoel. Hij kende een offday op weg naar de Tourmalet en moest al op de Aubisque lossen. Uiteindelijk verloor hij meer dan 27 minuten en kon hij een nieuwe eindzege vergeten.

© photonews

BERGRTRUI EN RITZEGES VOOR REMCO EVENEPOEL IN DE VUELTA

Vervolgens veranderde Evenepoel het wedstrijdplan. Hij ging in de aanval en sprokkelde heel wat bergpunten. Zo won hij al een dag na zijn offday op indrukwekkende wijze de Pyreneeënrit naar Larra-Belagua. Ook pakte hij het bergklassement over.

Nadien bleef Evenepoel in de aanval gaan. Zo verzekerde hij zich van de bolletjestrui en won hij een 3e rit. Deze keer won hij de rit naar La Cruz de Linares. 2 dagen later won hij bijna nog een 4e rit, maar Wout Poels was in de sprint sneller.

© photonews

SUPERSTRIJDLUST VOOR REMCO EVENEPOEL

Al het aanvalswerk leverde niet alleen ritzeges en de bergtrui op. Ook kreeg Remco Evenepoel de Prijs voor de Superstrijdlust. Zo werd hij voor al zijn aanvalswerk beloond. Ook zette hij die prijs extra in de verf door in de slotetappe in de straten van Madrid een sterke vlucht op poten te zetten.

Uiteindelijk was Kaden Groves sneller, maar voor Evenepoel werd het ondanks die offday nog een mooie Vuelta. Hij pakte 3 ritten, won het bergklassement en kreeg de Prijs voor de Superstrijdlust.