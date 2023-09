Waarom de Vuelta Remco Evenepoel toch vertrouwen voor de Tour de France geeft

De Vuelta verliep voor Remco Evenepoel niet vlekkeloos. Door een offday mocht hij een goed eindklassement vergeten. Geen goed vooruitzicht voor de Tour de France waarin hij volgend jaar zal debuteren, maar toch mag de voorbije Vuelta hem toch heel wat vertrouwen geven.

Voor zijn offday in de rit naar de Tourmalet (rit 13) had Remco Evenepoel de controle in de Vuelta. Op een minder moment op de slotklim naar Observatorio Astrofísico de Javalambre (rit 6) na kon hij telkens tijd pakken. In de ploegentijdrit en de tijdrit deed hij telkens de beste zaak.

Ook was Evenepoel in de rit naar Xorret de Cati (rit 8) zijn tegenstanders te baas. Hij werd in de sprint achter Primoz Roglic 2e, maar op de klim legde hij een zeer hoog tempo op. Iedereen zat à bloc en kon niet aanvallen. Joao Almeida had moeite om te volgen en Aleksandr Vlasov en Cian Uijtdebroeks moesten lossen.

Na zijn offday zagen we opnieuw een sterke Evenepoel. Hij leek wel onvermoeibaar en ging in elke rit waarin stevig moest geklommen worden, in de aanval. Dat toonde dat hij in uitstekende vorm verkeerde en dat hij zich perfect op een grote ronde kan voorbereiden, wat hij ook in 2022 al bewezen had. Zijn aanvalslust leverde hem de bergtrui en nog 2 extra ritten op.

MIKEL LANDA ALS LUXEHELPER VOOR REMCO EVENEPOEL

Alleen is het dan jammer van die offday. Zo zullen we nooit weten wat hij tegen het Jumbo-Visma-trio zal gedaan hebben, maar de 1e helft van de Vuelta liet voor de Tour al het beste vermoeden.

Ook was er de sterke prestatie van Mikel Landa. Vooral naar het einde toe was hij bij de beteren en kon de Bask de besten bergop volgen. Uiteindelijk leverde hem dat een 5e plaats in het eindklassement op. Met die vorm kan Landa voor Evenepoel in de Tour heel belangrijk kan zijn. De Bask kan zo heel lang in de buurt van Evenepoel blijven.

Met het oog op de Tour de France moeten Evenepoel en Soudal Quick-Step enkel nog te weten komen wat de precieze oorzaak van die offday was. Zo kunnen ze er in de voorbereiding rekening mee houden, waardoor de kans op een offday minder groot zal zijn. En dan kan het voor hen en België een mooie Tour de France worden.