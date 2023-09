Gloednieuw project van Remco Evenepoel nu echt helemaal gelanceerd, mét duidelijk doel: "Denk dat het realistisch is"

Remco Evenepoel had zijn nieuwe project al eerder voorgesteld en het is nu ook helemaal gelanceerd. Evenepoel zakte zelf naar het Koning Boudewijnstadion af om het in te huldigen.

De R.EV Brussels Cycling Academy is voortaan een begrip in het maatschappelijke leven in en rond onze hoofdstad. De inhuldiging kon rekenen op de aanwezigheid van het grote uithangbord, onder meer geflankeerd door partner Golazo en Brussels minister Sven Gatz (Open VLD). De academie van Evenepoel bestaat uit een sociaal en sportief project. Het sociale project is voor kinderen tussen 10 en 12 jaar uit Brusselse buurthuizen. Bedoeling is vooral hen de fiets te laten ontdekken. Kinderen van 13 tot en met 13 jaar kunnen dan eventueel doorstromen naar het sportieve project. EVENEPOEL KOESTERT HOOP VOOR ACADEMY Evenepoel hoopt om daar dan een jongen en meisje uit te halen die aan de start kunnen komen van het WK wielrennen 2030. "Ik denk dat het realistisch is", zegt de wereldkampioen tijdrijden na de persconferentie nog voor de cameraploegen. "Misschien niet bij de elite, maar wel in een junioren-of beloftencategorie. Dat kan wel." En de rol van de profrenner zelf in het hele verhaal, hoe zit het daarmee? "Ik ga proberen zo veel mogelijk ter plekke aanwezig te zijn. Het werk achter de schermen en de logistiek ga ik aan anderen overlaten."