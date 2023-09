Het sokkendebacle uitgelegd: zijn de sokken van Marlen Reusser reglementair of niet?

Tijdens het EK tijdrijden bij de vrouwen was er veel te doen rond haar sokken. Ze leken veel te hoog, maar toch werd er niets tegen gedaan. Wat zegt het reglement?

Tijdens een tijdrit proberen de teams en rijders al het mogelijke te doen om overal seconden te winnen. Ook zoeken ze het bij de kleren, zoals de sokken. Langere sokken leveren immers een aerodynamisch voordeel op.

De UCI reglementeerde daarop de sokken. Al was dat eerst nog vaag. "Een sok of overschoen mag niet boven de helft van het been uitkomen", klonk het, wat tot verschillende interpretaties kon leiden.

Daarom werd op 15 oktober 2018 de regel aangepast: "sokken en overschoenen mogen niet boven de helft van de afstand tussen het midden van de enkel en het midden van de knie uitkomen". Dat wil zeggen dat een sok maximaal tot de helft van het scheenbeen mag komen.

Op het EK tijdrijden bij de vrouwen was er heel wat te doen rond de sokken van Marlen Reusser. Die leken hoger dan halfweg het scheenbeen. Bij een inbreuk is het UCI-reglement duidelijk: je wordt uitgesloten of mag zelfs niet starten.

Toch startte Reusser aan de tijdrit. De Zwitserse was een pak sneller dan de rest en werd achteraf niet uit de uitslag geschrapt. Vreemd, maar zo veroverde ze haar 3e Europese titel in het tijdrijden.