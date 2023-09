Lotte Kopecky rijdt knap naar top 5 op EK tijdrijden bij de vrouwen, favoriete heerst maar zorgt ook voor consternatie

Is er iets dat Lotte Kopecky niet kan? Nu ook top 5 waard op een EK tijdrijden. De favoriete in deze wedstrijd, Marlen Reusser, heerste en won. Al is dat laatste onder voorbehoud.

Lotte Kopecky heeft ons al zo vaak verbaasd, zou het ook lukken op een EK tijdrijden? Belgische tijdrittitels heeft ze al bij de vleet, maar internationaal gezien staan anderen toch een trapje hoger. Bij doorkomst aan het eerste tussenpunt werd dat bevestigd: Kopecky plaatste zich daar op dat moment net binnen de top tien.

Aan tussenpunt 2 bleek dan wel dat de indeling goed zat. Kopecky was gaan verdapperen en had ondertussen toch al tijd goedgemaakt. Op de concurrenten die binnen haar bereik liggen, weliswaar. Wie daar niet bij is: Marlen Reusser, in wedstrijden voor merknamen haar ploeggenote bij SD Worx.

PLOEGGENOTE KOPECKY TEST UCI-REGLEMENT

Reusser veegde zoals verwacht alle tijden van de tabel, maar was ook wel onderweg met hele hoge sokken aan. Dat is toch niet volgens het UCI-reglement?! De Zwitserse zorgde zo voor een tikkeltje commotie in dit kampioenschap. Reusser was wel 43 seconden sneller dan Henderson, die op haar beurt nipt Schweinberger klopte.

Lotte Kopecky maakte met haar tijd van 36'42" de top vijf compleet. Niet genoeg voor het podium, maar nog altijd wel een heel mooi resultaat. Kopecky reed als één van de enige zes rensters meer dan 48 kilometer per uur.